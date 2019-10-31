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  4. 31 Ekim 2019 11:54

İzmir'de fabrikada korkunç ölüm

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer düşen Suriye uyruklu Muhammed Elali (22) feci şekilde hayatını kaybetti.

İzmir'de fabrikada korkunç ölüm
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Olay, dün akşam Torbalı'da bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi.

Ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 4 yıl önce Torbalı'ya yerleşen 2 çocuk babası Muhammed Elali'nin üzerine, çalıştığı fabrikada mermer düştü.

Blok halindeki mermerin altında kalan Elali'yi gören arkadaşları hemen polis ile sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlileri, Elali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elali'nin cenazesinin, Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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