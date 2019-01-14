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  4. 14 Ocak 2019 18:37

İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı
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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Yeniköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bakır tozu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Üretim esnasında kazanda büyük bir patlama meydana geldi.

YARALANAN MÜHENDİS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Patlamada ilk belirlemelere göre Selçuk Çelebi isimli işçi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı işçilere hemen müdahale ederek Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan mühendis Aziz Yıldız, dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

2 yaralının tedavisi sürerken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 


 
 

İHA

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