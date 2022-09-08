İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü

İzmir'de Tarkan’ın 9 Eylül’de vereceği konser için, prodüksiyon ekibi tarafından kurulan platform çöktü.

İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılı dolayısıyla, Tarkan'ın 9 Eylül'de Kordonboyu'nda konser vereceği alandaki dev çelik platform çöktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını açıklarken, konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

İzmir Alsancak Kordonboyu'nda Tarkan konseri için kurulan dev çelik platform bugün saat 23.00 sıralarında çöktü. Cumhuriyet Meydanı yakınındaki bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yıkılan platformun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Olaydan hafif etkilenen bir kişinin ayakta tedavi edildiği belirtildi.

TUNÇ SOYER VE TARKAN'DAN AÇIKLAMALAR

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.

Tarkan da bugün sosyal medya hesabından platformun kurulum çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaşıp "İzmir çıktım yola geliyorum. Acayip heyecanlıyım. Cuma günü görüşmek üzere" açıklamasını yapmıştı.

Platformun neden çöktüğü henüz netleşmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Tarkan ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız."