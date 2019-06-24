İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Lütfü Değer'in (23) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile aynı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Değer, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.