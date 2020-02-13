İzmir'de feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde meydana geldi. Çukuralan mevkisindeki altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahaplar (36) yönetimindeki 35 VNN 46 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki 35 F 9896 plakalı TIR, çarpıştı. Yoldaki gizli buzlanmanın neden olduğu belirtilen kaza sonrası can pazarı yaşandı. Kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33), olay yerinde yaşamını yitirdi.





Minibüs şoförü Cemal Vahaplar ile işçiler Yahya Kartal (42), Erkan Aktürk (35), Önder Karakaya (40), Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir, yanındaki Gürcistan vatandaşları Jani Samkharadze (32) ve kardeşi Simon Samkharadze (28) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Bir orman ürünleri işletmesine ait olan TIR'ın Kozak Yaylası'na tomruk almaya gittiği, Gürcü kardeşlerin de bu işletmede çalıştığı belirtildi.