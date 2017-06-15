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  4. 15 Haziran 2017 14:40

İzmir'de feci kaza; kamyonla tren çarpıştı

İzmir'de felaketten dönüldü. Hemzemin geçide kontrolsüz geçiş yapan kamyon trenle çarpıştı.

İzmir'de feci kaza; kamyonla tren çarpıştı
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İzmir Torbalı ilçesinde bir hemzemin geçide kontrolsüz giriş yapan kamyon, seyir halindeki İZBAN treni ile çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında İzmir-Torbalı seferini yapan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treni, Cumaovası-Tepeköy arasındaki bir hemzemin geçitte 03 SN 529 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Büyük panik yaşayan yolcular hemen kendilerini dışarı atarken, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle seferler dururken, yolcular ESHOT otobüsleri ile aktarma yapılıyor.

 

DHA

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