İzmir'de feci olay: Yumurta makinesi ölümüne neden oldu
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İzmir'in Foça ilçesinde kıyafeti yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan 32 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan S.Y.'nin (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
AA
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