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  4. 31 Ocak 2021 10:39

İzmir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı'na suikast için Marmaris'e giden Özel Kuvvetler ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) personeline mühimmat sağladığı öne sürülen iki kişi tutuklandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişiminde kullanılan mühimmatla ilgili operasyon düzenlendi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personeline, çelik kapı ile güçlendirilmiş beton zeminleri etkisiz hale getirme etkisi bulunan mühimmatların bir astsubay, emekli bir albay ile ihraç edilmiş bir üsteğmen tarafından sağlandığı saptandı.

Gözaltına alınan şüpheliler savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, muvazzaf Astsubay M.G. ile emekli Albay E.U.K'nin "Anayasayı ihlal suçundan" tutuklanmalarına, Üsteğmen F.S.Y'nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

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