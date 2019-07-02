İzmir'de gemide facia: 1 ölü, 15 yaralı

İzmir Aliağa'da LPG tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

"YARALI 15 İTALYAN VE 1 ROMANYA VATANDAŞI HASTANEYE KALDIRILDI"

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa'daki gemi yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." dedi.

PETKİM AÇIKLAMA YAPTI

PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında, İtalya bandıralı Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi. Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDEN PERSONELİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybeden kişinin, gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia olduğu öğrenildi. Öte yandan yangının gerçekleştiği İtalyan bandıralı Synzania isimli geminin, 3 bin 827 grostonluk olduğu, bugün propilen yüklenmesi için Fransa'nın Lavera Limanı'ndan Aliağa'ya geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.