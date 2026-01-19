İzmir'de genç adamın sır ölümü: Kaza mı, intihar mı, cinayet mi?

  1. Anasayfa
  4. Genç adamın sır ölümü: Kaza mı, intihar mı, cinayet mi?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki gün boyunca kayıp olarak aranan 33 yaşındaki müteahhit Burak O., ormanlık alanda aracının içersinde yanmış halde ölü bulundu. Acılı ailesi, olayın kaza veya intihar olmadığını öne sürdü.

Olay, Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak O., 16 Ocak günü sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. O.'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, O.'ya ait aracın tamamen yanmış olduğu ve genç müteahhidin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"Kaza veya intihar olması imkansız"

Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir cinayet vakası olduğunu iddia etti. Baba S.O., oğlunun kültürel birikimi yüksek, zararlı alışkanlıkları olmayan bir genç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oğlumuz buraya yanan alanlardaki çalışmaları yürütmek için gelmişti. Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bunun bir kaza ya da intihar olamayacağına kanaat getirdik. Aracın tutuştuğu yer ile bulunduğu nokta birbirinden farklı. O sabah hak edişini almıştı ancak bu paranın nereye gittiği belli değil. Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir."

"Tehdit edildiği iddiaları var"

Amca Z.O. ise yeğeninin cansız bedeninin bulunduğu pozisyonun şüphe uyandırıcı olduğunu vurguladı. Yeğeninin daha önce tehditler aldığına dair duyumlar aldıklarını belirten amca O., "Yeğenimin cansız bedeni aracın ön koltuğunda değil, arka tarafındaydı. Aracın arkasında yatak veya dinlenecek bir alan yokken orada bulunması şüphelerimizi artırıyor. Aldığımız bilgilere göre yeğenim, 'Burada niye çalışıyorsun?' gibi sözlerle tehditler alıyormuş. Ayrıca işçilerle ödemeler konusunda sorun yaşadığı söyleniyordu. Kanaatimizce bu olay, cinayete kaza süsü verilmiş bir durumdur" diye konuştu.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak O.'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada aile ile yapılacak DNA eşleşmesinin ardından O.'ın memleketi Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

