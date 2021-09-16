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İzmir'de intihar eden Nilgün öğretmenin son sözleri yürek burktu

İzmir'de intihar eden Nilgün öğretmenin son sözleri yürek burktu

İzmir Konak'ta atladığı denizden baygın çıkarılıp hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Y.'nin son sözleri ortaya çıktı.

İzmir'de yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtilen İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Y.'ın, 11 Eylül günü öğle saatlerinde Karataş Sahili'nde denize atladığını görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Y.'ı sudan baygın çıkardı. Bu sırada kıyıda hazır bekleyen sağlık ekipleri, Y.'ı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı olan ve tedaviye alınan Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ifadesine başvurulan görgü tanıkları da Y.'ın denize atladığını söyledi.

"BU HAYAT BANA DAR GELİYOR"
Uzun yıllar Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yaptıktan sonra bir süre önce İzmir'e atandığı öğrenilen İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Y.'ın, en son Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan anne ve babasını arayıp, "Bu hayat bana dar geliyor" dediği ortaya çıktı.

Etiketler öğretmen ingilizce intihar
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