İzmir'de kabus anları ! Kadının çığlıklarına koştular

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil denize düştü. Otomobilde bulunan kadın ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



İzmir’de saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki G.Ş. isimli kadın, bir arkadaşı ile sohbet etmek için Yeni Liman’a geldi. G.Ş., burada bir süre vakit geçirdikten sonra plakası öğrenilemeyen otomobiline bindi. Evine dönmek için hareket geçen G.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobili ile denize düştü. Olayı gören arkadaşı, yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşları çağırdı. G.Ş., yardıma koşan vatandaşlar tarafından kurtarılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. G.Ş.’nin sulara gömülen otomobili, gün doğduktan sonra deniz polisi tarafından çıkartılacağı öğrenildi.





