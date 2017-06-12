İzmir'de kaçırılan Ceylin'in cesedi bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen, "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cesedi bulundu. Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.’nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu.

Evde yakalanan cinayet zanlısının ilk ifadesinde, "Ceylin evde su içiyordu. Düşüp hayatını kaybedince korktum ve onu sakladım" dediği öğrenildi. Küçük çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayet ve olay yeri inceleme polislerinin evdeki incelemeleri sürüyor.