Erdoğan o ülkede kahraman ilan edildi
Erdoğan o ülkede kahraman ilan edildi
Türkiye'nin kargo devi yabancılara satıldı !
Türkiye'nin kargo devi yabancılara satıldı !
'Devrimci Karargah' hakim ve savcılarına istenen ceza belli oldu
'Devrimci Karargah' hakim ve savcılarına istenen ceza belli oldu
Fenerbahçe istedi, Galatasaray bitiriyor !
Fenerbahçe istedi, Galatasaray bitiriyor !
İşte oruç tutarken başınızın ağrımasının sebebi
İşte oruç tutarken başınızın ağrımasının sebebi
Milli futbolcumuz gözaltına alındı !
Milli futbolcumuz gözaltına alındı !
Esed yine katliam bombası kullandı
Esed yine katliam bombası kullandı
İşte emekli maaşını arttırmanın formülü
İşte emekli maaşını arttırmanın formülü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Haziran 2017 12:57

İzmir'de kaçırılan Ceylin'in cesedi bulundu

İzmir'de kaçırılan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi komşularının evinde bulundu.

İzmir'de kaçırılan Ceylin'in cesedi bulundu
A+ A-

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen, "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cesedi bulundu. Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.’nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu.

Evde yakalanan cinayet zanlısının ilk ifadesinde, "Ceylin evde su içiyordu. Düşüp hayatını kaybedince korktum ve onu sakladım" dediği öğrenildi. Küçük çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayet ve olay yeri inceleme polislerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

ödemiş , izmir