  4. İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı!

Güncelleme:

İzmir'de eşi olacak cani tarafından darbedilip balkondan aşağı atıldığı ileri sürülen kadın hastanede yaşam savaşı verirken şüpheli eşi ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

İzmir''de eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan aşağı atıldığı iddia edilen Aylin G. ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheliler emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Olayın detayları, şiddet sarmalının ne kadar planlı yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.’den şikayetçi olan ve annesinin evine sığınan Aylin G., devlet korumasındaki 8 yaşındaki kızını geri alabilme ümidiyle tuzağa düşürüldü.

Çiftin ortak arkadaşı A.E. üzerinden kurulan temasla evinden alınan genç kadın, yolda araca binen eşi tarafından darbedilmeye başlandı.

Yardım çığlığı balkonda yarım kaldı

Yeşilyurt semtinde bir eve götürülen ve burada işkenceye maruz kalan Aylin G., yardım istemek için çıktığı balkondan iddiaya göre eşi O.G. tarafından aşağı itildi. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç kadının hastanede hayata tutunmaya çalıştığı, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalanan şüphelilerden A.E., ifadesinin ardından serbest bırakılırken; eşine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve darp suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA

Etiketler kadına şiddet balkon izmir torbalı karabağlar
