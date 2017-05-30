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  4. 30 Mayıs 2017 10:42

İzmir'de kahreden kaza: 3 ölü

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde otomobilin yol kenarındaki kamyonete çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin 1 gün önce nişanlandığı ortaya çıktı.

İzmir'de kahreden kaza: 3 ölü
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İzmir'in Kemalpaşa İlçesi’nde, 28 yaşındaki Halil Güntekin yönetimindeki otomobil yol kenarında duran kamyona çarptı. Kazada, sürücü Halil Güntekin ile aynı otomobildeki kardeşi 15 yaşındaki Tunahan Güntekin ve 62 yaşındaki Mehmet Özer öldü. Güntekin’in kazadan bir gün önce Manisa’nın Demirci İlçesi’nde nişanlandığı ve ailesiyle birlikte nişandan dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı’nda meydana geldi. Manisa’dan İzmir yönüne giden Birkay K. yönetimindeki 35 AJ 5045 plakalı kamyon, hasarlı kazaya karışan 34 PK 4887 plakalı otomobilin şeridi kapatması nedeniyle yol kenarında durdu.

Bunun üzerine aynı yönde giden Halil Güntekin yönetimindeki 35 EB 7762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kamyona çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Halil Güntekin ile aynı otomobildeki kardeşi Tunahan Güntekin, annesi 47 yaşındaki Ayşe Güntekin ve Mehmet Özer otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen AKS ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer’in öldüğünü belirlendi. Yaralı Ayşe Güntekin ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadını durumunun ağır olduğu belirlenirken, kamyon şoförü Birkay K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

SÜRÜCÜ 1 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Halil Güntekin’in kazadan bir gün önce Manisa’nın Demirci İlçesi’nde nişanlandığı ve ailesiyle birlikte nişandan dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kazadan sonra acı haberi duyan nişanlısı Bilge Toprak’ın büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi.

İHA

trafik kazası , izmir