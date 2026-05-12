İzmir’de kahreden kaza: 6 yaşındaki Işıl, servis aracının altında can verdi

İzmir’de sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki I.K., servis otobüsünün altına kaçan topunu almak istediği sırada aracın hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki okul servisi otobüsü, sokakta oyun oynayan çocukları fark ederek aracını durdurdu. Bir süre bekledikten sonra tekrar harekete geçen sürücü, o sırada felaketin yaşanmasına neden oldu.

Küçük Işıl Topun Peşinden Gitti

İddiaya göre, aracın durduğu esnada topu otobüsün altına kaçan 6 yaşındaki I.K., topunu kurtarmak için aracın sol arka teker kısmına yöneldi. Sürücünün küçük çocuğu fark edemeyerek gaza basması sonucu I.K., servis aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.

Sürücü Gözaltında

Kaza sonrası mahalle sakinleri derin bir üzüntü yaşarken, servis şoförü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili adli tahkikatın geniş kapsamlı olarak devam ettiği bildirildi.

DHA