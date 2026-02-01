  1. Anasayfa
  İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu

İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesi sahilinde çocuk cesedi bulundu. Cansız bedenin, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.

Küçükbahçe Mahallesi'ndeki sahilde çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde cesedin, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğunu tespit etti. Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğun kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

