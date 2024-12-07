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İzmir'de kan donduran olay: Otomobilindeki kadın cesediyle karakola gitti

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İzmir'de bir kişi, polis merkezine giderek otomobilinde E.K. adlı kadının cesedi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, sevgilisi E.K.'nin kendisini tabancayla vurduğunu öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen E.B. (34), polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi E.K.'nin (29) cesedinin olduğunu söyledi. E. B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde K.'nin cesedi bulundu. İncelemede, K.'nin sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi K. ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. K.'nin yakınları ise E. B.'den bir ay önce ayrılan K.'nin barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İzmir'de bir kişi, polis merkezine giderek otomobilinde E.K. adlı kadının cesedi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, sevgilisi E.K.'nin kendisini tabancayla vurduğunu öne sürdü.

 

DHA

Etiketler izmir kadın cinayeti otomobil ceset
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