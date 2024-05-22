İzmir'de komşu cinayeti

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, sokakta tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen G.Ç. ile komşusu M.K. sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. G.Ç., K.'yi vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. G.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA