İzmir'de korku dolu anlar: Araç alev topuna döndü

İzmir'in Menemen ilçesinde yeni yılın ilk dakikalarında bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, yeni yılın ilk dakikalarında Menemen Otoyolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev almaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracını sağa çekip dışarı çıkarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederken, otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA