  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir’de korku dolu anlar! Bataklığa dönen arazide mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı!

İzmir’de korku dolu anlar! Bataklığa dönen arazide mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı!

Güncelleme:

İzmir Torbalı’da sağanak sonrası facianın eşiğinden dönüldü! Cumhuriyet Mahallesi’nde oyun oynarken balçığa saplanan 10 yaşındaki iki çocuk, her çırpınışta daha da derine gömülme tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine bölgeye koşan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kaygan ve dengesiz zeminde yürüttükleri zorlu operasyonla çocukları tek tek kurtardı.

İzmir’in Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün etkili olan yoğun yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki 2 çocuk çamura saplanarak mahsur kaldı.

Yağışla birlikte zeminin yumuşayıp adeta bataklığa dönüştüğü alanda hareket etmekte zorlanan çocuklar, her çırpınışta daha da derine gömülme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Torbalı ekipleri, zamana karşı yarış başlattı.

Kaygan ve dengesiz zemin üzerinde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, bir yandan kendi güvenliklerini sağlarken diğer yandan çocuklara ulaşmak için büyük bir dikkat ve sabırla çalıştı.

Çamurun her adımda içine çektiği arazide kontrollü şekilde ilerleyen itfaiyeciler, çocuklara ulaşıp bulundukları yerden tek tek çıkararak güvenli alana taşıdı.

Korku dolu anların ardından sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Hadise'nin sahnedeki erotik şovu olay oldu, ünlü sanatçı resti çekti!
Sevgilisinin tehdit mesajları olay olmuştu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz Seren Ay Çetin açıklaması
Mert Ramazan Demir'den Fatih Altaylı'nın kazandığın parayı ne yapıyorsun sorusuna dikkat çeken yanıt
Kendisini Mesih ilan etti, evinin çatısına yazdığı yazılar polisi alarma geçirdi!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Gök gürültülü sağanak ve yağmur alarmı verildi!
Mersin'de dehşet! Azgın sulara atlayan genç akıntıya kapıldı; kayıp gencin son anları kamerada
Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
Etiketler izmir torbalı çamura saplanan çocuklar İzmir itfaiyesi operasyon sağanak yağış bataklık balçık video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
