İzmir'de korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde süt tankerinin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bölcek- Ayaskent yolu Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Bergama'nın kırsal Ayaskent Mahallesi'nden Soma'ya giden Murat T.'nin kullandığı süt tankeri, kavşağa kontrolsüz şekilde girdiği öne sürülen Uğur B. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Süt tankeri ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki Nurkadın G. (52), bir süre önce boşandığı Yıldıray D. (47) ve Safiye D. (46) yaşamını yitirdi, Uğur B. ile yanındaki Yılmaz K., Sema D., Abuzer Y. ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Uğur B., Soma Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından süt tankerinin şoförü Murat T.'yi gözaltına aldı.

DHA