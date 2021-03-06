  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de korkunç olay! Defalarca bıçakladı

İzmir'de korkunç olay! Defalarca bıçakladı

İzmir'de korkunç olay! Defalarca bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı tartışmada babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 06.00 sıralarında 806 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşesi sonucu, Erkan A., babası Türkettin A.'yı vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından Erkan A. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay daha sonra, sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Türkettin A.'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan Türkettin A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri babasını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Erkan A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler cinayet psikolojik sorun bıçaklama baba oğul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rize'de korku dolu anlar! Bir anda yerle bir oldu
Rize'de korku dolu anlar! Bir anda yerle bir oldu
Hastaneyi birbirine katan baba oğul tutuklandı
Hastaneyi birbirine katan baba oğul tutuklandı
Uyuşturucu partisine polis baskını
Uyuşturucu partisine polis baskını
Vinç operatörü feci şekilde can verdi
Vinç operatörü feci şekilde can verdi
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
Diyarbakır'daki terör operasyonu: 7 tutuklama
Diyarbakır'daki terör operasyonu: 7 tutuklama
Çift maske fazla koruma sağlıyor mu?
Çift maske fazla koruma sağlıyor mu?