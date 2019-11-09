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  4. 09 Kasım 2019 14:20

İzmir'de korkunç olay ! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesindeji cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu. İşçinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

İzmir'de korkunç olay ! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesindeki cami inşaatında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, cami inşaatında işçi olduğu iddia edilen ve kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elleri ve ayaklı bağlı şekilde cansız bedeni bulunan şahıs, otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar mı veya cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

İHA

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