İzmir'de korkutan deprem

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Kandilli Rasathanesi saat 20.44'te İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
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