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  4. 01 Ekim 2020 21:16

İzmir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi saat 20.44'te İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

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