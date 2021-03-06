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İzmir'de korkutan yangın; belediye başkanı hastanelik oldu

İzmir'de korkutan yangın; belediye başkanı hastanelik oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında, üst katta ikamet eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Başkan Uygur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 03.30 sıralarında, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un (57) da ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri A Blok'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler, binanın üst katına kadar çıkarken, yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Başkan İsmail Uygur, eşi Afet Uygur ve kızı Ege Uygur, komşuları tarafından uyandırılarak binadan dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından polis ekipleri, Başkan Uygur'un ikamet ettiği dairede incelemelerde bulundu.

Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilendiği belirlenen Başkan Uygur, eşi ve kızının yanı sıra 4 apartman sakini, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Uygur ve eşi daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 Dumandan etkilenen Ege Uygur ile dört komşusu tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İsmail Uygur ve Afet Uygur çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler izmir yangın belediye başkanı apartman
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