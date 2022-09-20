İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı..

Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar makilik alan tahrip oldu.



Torbalı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'ne yakın bir noktada saat 18.15 sıralarında makilik bölgede yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İlk değerlendirmelere göre 3 hektarlık alan yangından etkilenirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



15 DAKİKADA MÜDAHALE YAPILDI

Orman İşletme Şefliğinden yapılan açıklamada, 18.15’te çıkan yangına ilk müdahalenin 18.30'da yapıldığı bilgisi verildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.