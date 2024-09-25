İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü

22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti

Yine gizemli hastalık: 2 ölü var, vaka sayısı 500'e ulaştı

İşte Beşiktaş bu... Kara Kartal dünya devlerini da avladı

Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi