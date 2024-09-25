İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü
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İzmir'in Alsancak ilçesinde bir araç sürücüsü manevra yapmak isterken aracıyla denize düştü. Olay güvenlik kameralarına yansırken araç sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
İzmir Alsancak Limanı’nda bir aracın sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, bugün İzmir Alsancak Limanı’nda meydana geldi. iddiaya göre, mühendis Doruk Y. (40) idaresindeki araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Doruk Y., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
O ANLARIN KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, sürücünün manevra yapmak istediği anlarda aracın denize düştüğü yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İHA
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