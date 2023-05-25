  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de mide bulandıran olay: Erkek hemşireden hastaya cinsel istismar!

İzmir'de mide bulandıran olay: Erkek hemşireden hastaya cinsel istismar!

İzmir'de mide bulandıran olay: Erkek hemşireden hastaya cinsel istismar!
Güncelleme:

İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir erkek hemşirenin, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanı, hemşire E.K'nin (29), tedavi gören kanser hastası N.C'ye (61) cinsel saldırıda bulunduğunu yetkililere bildirdi.

Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Kurum tarafından E.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise hayatını kaybetti.

Etiketler erkek hemşire cinsel istismar istismar hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''nakit avans tekrar kesilecek'' uyarısı
Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Sinir bozucu bir sakinlik var
Yabancıların en çok konut aldığı iller açıklandı
Merkez Bankası net rezervleri eksiye düştü
Bitmek bilmeyen yağışlar Türkiye'nin kabus haritasını değiştirdi!
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları açıklandı: Listede İstanbul'dan 1 plaj var
Malatya'da korkutan deprem!
Araç sahiplerine müjde: Benzin zammı iptal edildi
Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!
Seçimlere 3 gün kala bir anket şirketi daha seçim anketini paylaştı