İzmir'de mide bulandıran taciz: Anne baba buldu, serbest bırakıldı

İzmir'de kızını taciz eden kişinin kim olduğunu öğrenmek için dedektif gibi iz süren Sevilay B., söz konusu kişinin evli ve iki çocuk babası komşuları A.D., olduğunu ortaya çıkarmıştı. A.D. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Menderes'te yaşayan Sevilay B., kızı Z.B.'nin davranışlarından şüphelenip, bir derdi olup olmadığını sordu. Aldığı cevaptan tatmin olamayan Sevilay B., sorularla sıkıştırdığı kızının bir süredir sosyal medya üzerinden gelen mesajlarla taciz edildiğini öğrendi. Kızının telefonunu alan Sevilay B., şüphelinin kim olduğunu öğrenmek için plan yaptı. Kızıymış gibi tacizciyle yazışmaya başladı.

Sevilay B., şüphelinin, Z.B.'nin gittiği yerleri yazması ve her gün gördüğünü söylemesi üzerine kızının takip edildiğini anladı. Şüphelinin Z.B. ile yazıştığını zannederek çıplak fotoğraf göndermesini de istemesi üzerine Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var. Mahalledeki markete 50 TL bırakırsan istediğin fotoğrafları gönderirim" diye yanıt verdi. Z.B. ile yazıştığını sanarak bu isteği yerine getiren şüpheli markete 50 TL'yi bıraktı.



TACİZCİ 2 ÇOCUK BABASI KOMŞUSU ÇIKTI

Daha sonra markete gidip, güvenlik kamerası görüntülerinin izleyen Sevilay B., parayı bırakan şüphelinin, evli ve 2 çocuk sahibi karşı komşuları mermer ustası A.D. olduğunu tespit etti. Görüntülerden A.D.'nin parayı "Bir kız çocuğu gelip alacak" diyerek bıraktığı market sahibinin "Senin çocukların mı alacak?" Sorusu üzerine tedirgin bir şekilde "Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak" diye yanıt verdiği belirlendi. Sevilay B., ardından komşusunun evine gidip, durumu A.D.'nin eşine de anlattı.

SERBEST KALDI

Sevilay B., marketin güvenlik kamerası kayıtları ve A.D. ile yaptığı mesajlaşmaların ekran görüntüleriyle polise gidip şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne Sevilay B. ve kızı Z.B. için bir ay süreyle koruma kararı çıkarıldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, geçen hafta A.D.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KIZIMI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIM'

Kızını taciz eden şüpheliyi kurduğu planla takip edip, yakalatan Sevilay B., "Biz söz konusu kişiyi sosyal medya üzerinden defalarca engelledik ancak sürekli olarak yeni hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Bizi asıl tedirgin eden şey, şüphelinin kızımı her gün gördüğünü ve nerelere gittiğini söylemesiydi. Her şeyi yapabilirdi. Bu süreçte kızımı bir an olsun yalnız bırakmadım. Ne yapabileceğimi düşünürken, böyle bir plan hazırlama kararı aldım. Kim olduğunu ortaya çıkardık. İnşallah hakettiği cezayı alır" diye konuştu.

'EŞİ BOŞANACAKLARINI SÖYLEDİ'

Z.B.'yi taciz eden ve anne Sevilay B.'nin planıyla yakalanan taciz şüphelisi A.D.'nin para verdiği market işletmecisi Fatih G., A.D.'yi tanıdığını, hem kendisinin hem de eşi ve çocuklarının haftada bir gelip alışveriş yaptığını söyledi. Fatih G., "Şahıs geldi, para bırakacağını ve bir kız çocuğunun alacağını söyledi. Acelesi var gibiydi, telaşlıydı. Pek anlam veremedim. 'Senin çocuklar mı gelip alacak?' diye sordum, 'Yok abi başka çocuklar gelecek. Görmedin, duymadın' gibi bir şeyler söyledi. Hemen çıktı gitti. 10 dakika geçmeden tacize uğrayan kızın annesi gelip bana para bırakan olup olmadığını sordu. Sonra, bana bu adamın kızını taciz ettiğini, 3 aydır bulamadıklarını söyledi ve görüntüleri istedi. Ben de verdim. Polisler geldi, onlara da verdik. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Polise ifade verdik. Dün tacizcinin eşi buraya alışveriş yapmaya geldi. Kendisine bana bırakılan parayı iade ettim. Bana 'Olayla ilgili bilgim var abi, biz boşanıyoruz' dedi. Gelip alışveriş yaptıkları için iki aileyi de tanıyorum. Tacizcinin de 1 erkek 1 kız çocuğu var. Böyle bir şey yapmaması gerekir. Benim de bu kişinin yakalanmasında faydam olduysa mutlu olurum" dedi.