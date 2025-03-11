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İzmir'de ''muhbir'' cinayeti

İzmir'de ''muhbir'' cinayeti
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İzmir'de plakasız motosikletle bir kahvehane önüne gelen saldırganlar "siz misiniz muhbirlik yapan" diyerek kahvehaneye kurşun yağdırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Reis Mahallesi 9030 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle kahvehane önüne gelen şüpheliler, 'siz misiniz muhbirlik yapan' diyerek iş yerine ateş açtı. Kahvehane önünde duran N.Ç. (43), tabancadan çıkan mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaşırken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen N.Ç., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan N.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.Ç.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Seferihisar'da yakalandılar

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi. M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğu belirlenen şüpheliler, bir araçla kaçarken Seferihisar - Gümüldür yolunda yakalandılar. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler muhbir cinayet silahlı saldırı izmir
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