İzmir'de öğrencilerin birbirine girdiği kavga kamerada

Güncelleme:

İzmir'in Buca ilçesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün öğleden sonra Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.

Vatandaşlar o anları kaydetti

Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü.

İHA

