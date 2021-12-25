İzmir'de öğretmenden, öğrenciye ''darp'' iddiası!

İzmir'in Buca ilçesinde 3 çocuk annesi Rüya Seda M., oğlu A.M.'nin (9) okulda darbedildiği gerekçesiyle öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu.

Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda darbedildiğine dair görüntüler konuşulurken, İzmir Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda da bir öğrencinin öğretmen tarafından darbedildiği iddia edildi.

Efeler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Rüya Seda M., aynı ilçedeki bir ilkokulda okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu A.M.'yi darbettiği gerekçesiyle, öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu. Oğlu A.M.'nin 2 gün önce boynunda tırnak izleriyle geldiğini, yüzünün de kızarık olduğunu belirten anne, "Ben ona sormadan o bana " 'Anne, okulda 4'üncü sınıf öğretmenlerimizden biri beni okulda tokatladı. Öğretmen bana geldi, 2- 3 tokat attı, beni boynumdan çimdirdi, sonra boynumdan tutarak sınıfa götürdü ve duvara fırlattı' dedi. Daha sonra ben diğer öğretmenlerle görüştüm ancak çocuğumu döven öğretmenin ismini vermediler. Biz hastaneye gidip darp raporlarımızı aldık, emniyete gidip şikayetçi olduk. Çocuğumun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı" dedi.

"OKUL KAMERALARIN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Okula gidip durumu sorduklarında, olayın inkar edildiğini aktaran Rüya Seda M., "Evet bizim çocuğumuz yaramaz bir çocuktur, kavga eder ama kesinlikle yalan söylemez. Bir yeri kırıp döktüyse söyler. Sınıftan başka bir çocuk da oğlumu doğrulayacak şekilde ifade verdi. Hem adli makamlara hem de Milli Eğitim'e hemen dilekçe verdik. Bu öğretmenin açığa alınması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Okul, nedense tam çocuğumun dövüldüğü bölgedeki kameraların bozuk olduğunu söylüyor" diye konuştu.

"ÖĞRETMEN SADECE DUVARA FIRLATTIM DEDİ"

Okula öğretmen ile konuşmaya gittiklerini de belirten Seda M., "Hoca ile okula gidip konuştuğumuzda, çocuğumuza, 'Sen ayakta dur, sen öğrencisin, oturamazsın' şeklinde laflar etti. 50'li yaşlarda, emekliliği gelmiş bir kadın. Bize, 'Ben tokat atmadım, sadece duvara fırlattım' dedi. Kadın, çocuğumu duvara fırlatmayı normal bir şey olarak görüyor. Aksaray'daki görüntüleri izleyince şok olmuştum, bir öğretmen nasıl bu kadar sinirlenip döne döne öğrencisine vurabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünmüştüm. İzledikten 1 saat sonra da kendi çocuğumun başına böyle bir şey geldiğini öğrendim. Şok olduk" ifadelerini kullandı.

Başından geçen olayı anlatan A.M. ise bir arkadaşıyla şakalaştıklarını ve daha sonra kavga ettiklerini dile getirerek, "Sonra da öğretmen geldi ve bana 2 tokat attı. Beni boynumdan tutarak sınıfa götürdü ve duvara fırlattı, bir tokat daha attı. Bir öğretmenin bana böyle davranmasına çok şaşırdım. Ceza almasını istiyorum" diye konuştu.