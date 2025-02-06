  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de okul inşaatında korkutan yangın

İzmir'de okul inşaatında korkutan yangın

İzmir'de okul inşaatında korkutan yangın
Güncelleme:

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bornova ilçesi Evka 4 Mahallesi 954 Sokak'ta inşaat halindeki okulun bahçesinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bahçeden yükselen dumanı görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bahçedeki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA

Etiketler bornova okul inşaatı yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem Kahini 6 Şubat'ta ortaya çıktı: Türkiye'yi uyarıp, tarih verdi Deprem Kahini 6 Şubat'ta ortaya çıktı: Türkiye'yi uyarıp, tarih verdi Bir zamanlar cennetti, şimdi korku adasına dönüştü... Binlerce kişi canının derdine düştü! Bir zamanlar cennetti, şimdi korku adasına dönüştü... Binlerce kişi canının derdine düştü! CHP ve Memleket Partisi arasında kriz mi var? İnce sessizliğini bozdu CHP ve Memleket Partisi arasında kriz mi var? İnce sessizliğini bozdu Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim ''Tapulu arazim'' dediği sokağı bariyerle kapattı ''Tapulu arazim'' dediği sokağı bariyerle kapattı Karadeniz'in incisi kar altında: Göl buz tuttu, her yer beyaza büründü Karadeniz'in incisi kar altında: Göl buz tuttu, her yer beyaza büründü Yoğun kar yağışı Türkiye'nin dev gölünü yuttu Yoğun kar yağışı Türkiye'nin dev gölünü yuttu Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı Canlı yayına damgasını vuran Mansur Yavaş iddiası Canlı yayına damgasını vuran Mansur Yavaş iddiası İstanbul'un hayalet şehrini yapan Türkiye'nin inşaat devi konkordato ilan etti İstanbul'un hayalet şehrini yapan Türkiye'nin inşaat devi konkordato ilan etti
Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile trafik cezasını iptal ettirdi Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile trafik cezasını iptal ettirdi Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti TikTok akımını engelli personelin üzerinde denediler, faciayla sonuçlandı TikTok akımını engelli personelin üzerinde denediler, faciayla sonuçlandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç: Zafer Partisi de Meclis'te! Son seçim anketinden sürpriz sonuç: Zafer Partisi de Meclis'te! İstanbul'da hangi ilçede kaç kişi yaşıyor? İşte en kalabalık ilçeler İstanbul'da hangi ilçede kaç kişi yaşıyor? İşte en kalabalık ilçeler Dev banka rekora doymayan altın için tahminini revize etti Dev banka rekora doymayan altın için tahminini revize etti Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı Galatasaray Lemina transferinin maliyetini ve sözleşme detaylarını açıkladı Galatasaray Lemina transferinin maliyetini ve sözleşme detaylarını açıkladı