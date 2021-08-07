İzmir'de orman yangını alarmı

Türkiye'de Muğla ve Isparta'da 6 noktada alevlerle mücadele devam ederken İzmir için de kritik bir uyarı geldi.

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de orman yangınları devam ederken, İzmir için de uyarı geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti. Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım." ifadelerini kullandı.