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  4. İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir Buca'ya bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangınını görenler Orman İşletme Şefliği'ne durumu bildirdi. Ekipler bölgeye havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak ile çok sayıda orman işçisi gönderildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

Etiketler izmir orman yangını yangın
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