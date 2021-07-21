İzmir'de orman yangını

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.