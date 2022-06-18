İzmir'de orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Foça'da Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol