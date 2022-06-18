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İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Foça'da Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.

DHA

Etiketler izmir orman yangını
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