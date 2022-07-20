İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Buca ilçesi Koop. Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarından yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerinin ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.
İHA
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