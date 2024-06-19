  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
Güncelleme:

İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Karaburun'un Kuyucak mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevler müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle sürüyor. 

DHA

Etiketler izmir karaburun orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boşandıktan sonra 2 çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi Boşandıktan sonra 2 çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi Sıcak daha da sıcak olacak: Gölgede bile kavrulacağız Sıcak daha da sıcak olacak: Gölgede bile kavrulacağız İranlılar akın akın geldi; esnaf çifte bayram yaşadı İranlılar akın akın geldi; esnaf çifte bayram yaşadı Ortadoğu'da savaş genişliyor: İsrail'den gerilimi tırmandıracak karar Ortadoğu'da savaş genişliyor: İsrail'den gerilimi tırmandıracak karar İngiliz bankasından TL için dikkat çeken tahmin İngiliz bankasından TL için dikkat çeken tahmin Kadın hakim hakkında skandal iddialar: Tehdit, rüşvet, uyuşturucu... Kadın hakim hakkında skandal iddialar: Tehdit, rüşvet, uyuşturucu... Çanakkale'de alevler kontrol altında Çanakkale'de alevler kontrol altında Mika Can Raun ve sevgilisi saldırıya uğradı Mika Can Raun ve sevgilisi saldırıya uğradı Yerli Cadılar Bayramı'ndan ürküten kareler: ''Deliler'' ortaya çıktı Yerli Cadılar Bayramı'ndan ürküten kareler: ''Deliler'' ortaya çıktı Jandarma komutanı cinayetten tutuklandı Jandarma komutanı cinayetten tutuklandı
2024'ün en iyi dizileri açıklandı 2024'ün en iyi dizileri açıklandı Borsalar çökecek, konut fiyatları çakılacak: Büyük çöküş için tarih verildi Borsalar çökecek, konut fiyatları çakılacak: Büyük çöküş için tarih verildi