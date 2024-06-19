İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Karaburun'un Kuyucak mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevler müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle sürüyor.
DHA
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