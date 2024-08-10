İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Urla ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.
Yangın, kontrol altına alındı.
AA
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