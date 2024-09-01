İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
DHA
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