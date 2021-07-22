İzmir'de peş peşe depremler

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydaa gele peş peşe depremler vatandaşları korkuttu.

AFAD verilerine göre deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.