İzmir'de peş peşe orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın güçlükle söndürüldü. Karaburun ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Foça'da Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Foça ilçesindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, yakınındaki zeytinliğe de sıçradı. Alevlerin civardaki tavuk çiftliklerine yaklaşık 500 metre mesafede olması tedirginliğe yol açtı. Kuru otlar nedeniyle alevlerin kısa sürede yayılması çalışmaları zorlaştırdı. Dozerlerle kuru otlar kazınarak alevlerin ilerlemesinin önüne geçildi. Söndürme çalışmalarına 3 itfaiye aracı, Foça Deniz Üs Komutanlığı'na ait bir arazöz ve bölgedeki tavuk çiftliklerinin çalışanları da destek verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma bölgede soruşturma başlattı.

Öte yandan, alevler havadan ve karadan müdahaleyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla ve Balıkesir'den takviye istenen hava araçları da geri çevrildi.

İZMİR'DE İKİNCİ YANGIN

Foça'nın ardından Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz sevk edildi. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.



DHA