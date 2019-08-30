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  4. 30 Ağustos 2019 14:05

İzmir'de profesör intihar etti

İzmir'in Bornova ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nde profesör olan bir doktor iddiaya göre, yaşadığı evin 7'nci katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan doktor, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de profesör intihar etti
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Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen F.K (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan aşağıya atladı.

Apartmanın bahçesine düşen F.K. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Profesörün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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