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İzmir'de sahile erkek cesedi vurdu

İzmir'de sahile erkek cesedi vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde kıyıya vurmuş bir erkek kaçak göçmen cesedi bulundu.

İlçedeki özel bir plajda, saat 06.00 sıralarında kıyıya bir ceset vurduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından, cesedin Filistin uyruklu Ahmet H.'ye ait olduğu belirlendi. H.'ın cansız bedeni, Foça Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ayrıca saat 01.00 sıralarında açıktaki bir tekneden acil yardım çağrısı alan Sağlık Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında içerisinde kimsenin olmadığı tespit edilen 'UCKY- 58' isimli bir yelkenli bulundu. Bodrum Limanı'na kaydı bulunan yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Kontrol halatı koptuğu belirlenen yelkenlinin içerisinde çok miktarda su olması da dikkat çekti. 

Öte yandan, cesedin bulunduğu bölgede başkalarının da olabileceği ihtimaliyle Sahil Güvenlik ekipleri denizden, polis ekipleri ise karadan arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Etiketler izmir erkek cesedi sahil
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