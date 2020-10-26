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  4. 26 Ekim 2020 22:19

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

İzmir'de sahte içkiden bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile birlikte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
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İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan M.A. isimli şahıs, tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 oldu.

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