İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

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İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan M.A. isimli şahıs, tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 oldu.
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