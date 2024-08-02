İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü

İzmir'de dini nikah ile birlikte yaşadığı kadını, 2 kızını ve kızlardan birinin erkek arkadaşını korkunç bir şekilde öldüren cani her şeyi itiraf etti. Cani korkunç vahşetin ardından cesetleri 160 parçaya bölüp derin dondurucuda saklamış... İşte tüyler ürperten o vahşetin ayrıntıları

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işlediği cinayetlerle Türkiye'nin kanını donduran cani hakkında açılan davada karar verildi. S.H. "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. S.H. mahkemede suçlarını teker teker itiraf etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık S.H., tutuksuz sanık M.A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanığa hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. Daha sonra tercüman eşliğinde ifadesi alınan sanık S.H., cinayetleri işlediğini kabul etti.

TELEFONUNA SES KAYDI ALAN GİZLİ PROGRAM YÜKLEMİŞ

Maktul G.H.'nın (54) dini nikahlı eşi olduğunu ve ilişkilerinin bir dönem bozulduğunu, şüphelenip telefonuna gizli bir ses kaydı alan program yüklediğini belirten S.H., "Ben Çeşme'de çalışırken salı günleri evimizde buluşuyorduk. Ben o uyurken telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Önce kabul etmedi ama ses kaydını açtım ve benden özür diledi. 'Bir daha böyle bir şey yapmayacağım' dedi ve affettim. Sonra her şey yoluna girdi ama bir süre sonra yine şüphelerim başladı yine program yükledim. Programı kurduktan 2 ay sonra yine başka biriyle konuşmalarını tespit ettim." ifadelerini kullandı. Olay günü bu nedenle tartıştıklarını, alkol aldığını belirten S.H., suçunu itiraf etti.

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da S.H. ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin S.H.'i sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık S.H.'in iddianamede istendiği gibi "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Sanık M.A'nın beraatine karar verildi.

Sanık S.H. hakkında, her maktule yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi, cezada indirim uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne G.H., kızları L.G. (30) ve L.G. (28) ile R.K.'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli S.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

S.H.'in 10 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini, iki kızını ve o kızlardan birinin erkek arkadaşını katledip, cesetlerini parçalayıp derin dondurucuya koyduğu ortaya çıkmıştı. S.H.'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenilmişti. R.K.'u cansız bedenini 60 parçaya bölen S.H.'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlenmişti.

AA , DHA, İHA