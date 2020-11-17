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  4. 17 Kasım 2020 17:19

İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cesedi bulundu.

İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu
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Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki viyadüğün altında, bugün saat 11.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlardaki kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yol kenarında bulunan cesette yanıkların olduğu tespit edildi. 

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