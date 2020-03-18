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  4. 18 Mart 2020 07:21

İzmir'de yaşlı çiftin feci ölümü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çifte ambulans çarptı. Kazada ağır yaralanan çift, hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşlı çiftin feci ölümü
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Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı’nda meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar istikametine gitmekte olan S.Ç., idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç(78) ve eşi Münevver Kılıç’a (76) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazmi ve Münevver Kılıç çifti, olay yerine çağrılan ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Nazmi Kılıç ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Münevver Kılıç çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazaya karışan ambulans olay yerine çağrılan çekice yardımı ile bölgeden kaldırılırken, ambulans şoförü S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İHA

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